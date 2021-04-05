Лед на алтайских реках тронется уже на следующей неделе

На Оби в краевой столице ледоход начнется 13 апреля Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайские синоптики рассказали, когда в Алтайском крае начнется ледоход. По предварительной информации ФГБУ «Западно-сибирское ГМС», это произойдет на следующей неделе.

На Оби лед тронется в районе села Усть-Пристань уже 12 апреля, затем ледоход начнется в районе Барнаула, а 15 апреля – в Камне-на-Оби. При этом погрешность прогноза может составить три-четыре дня.

С началом ледохода в краевой столицы больших подтоплений не ожидается.

- Максимальный уровень Оби вблизи краевой столицы могут достигать 475-565 см. Отметка подтопления для Барнаула 560 см. Сейчас по реке идут небольшие подъёмы – 3-8 сантиметров, потому что ночью сохраняются минусовые температуры. Пока всё спокойно, – цитирует amic.ru начальника отдела гидрологии Алтайского гидрометцентра Ольгу Прахт.

Лед на Чумыше может тронуться 12 апреля, а на Чарыше чуть раньше – 10 апреля.

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