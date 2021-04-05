Центр «Наследники Ползунова» объявляет набор школьников на обучение в 2021/22 учебном году

«Наследники Ползунова» Фото: предоставлено пресс-службой

Центр детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова», созданный при Алтайском государственном техническом университете при поддержке Фонда Андрея Мельниченко и Сибирской генерирующей компании, ведет набор школьников 5-9 классов на 2021-2022 учебный год.

Обучение в Центре «Наследники Ползунова» бесплатное.

Направления подготовки:

5-6 классы – Пропедевтика. Включает в себя изучение одновременно пяти предметов: математика, физика, химия, техническое творчество, информатика и основы алгоритмизации.

5-11 классы – Робототехника. Включает в себя изучение одновременно пяти предметов: математика, физика, робототехника, техническое творчество, информатика и основы алгоритмизации.

7-11 классы – Математика, Физика, Химия, Программирование.

Для подачи документов необходимо до 16 апреля 16:00 пройти электронную регистрацию https://events.altstu.ru/event/67/registration.

О времени, месте и форме проведения вступительных испытаний будет сообщено дополнительно на странице Центра «Наследники Ползунова» https://www.altstu.ru/structure/unit/tsnp.

Также набор школьников ведется в филиалах Центра в Бийске и Рубцовске. Регистрация открыта на сайтах Бийского технологического института АлтГТУ http://www.bti.secna.ru и Рубцовского индустриального института АлтГТУ http://rubinst.ru.

Обучение в Центре способствует развитию у детей целостного естественнонаучного мышления, логики, конструкторских и инженерных способностей, формирует в ребенке системный взгляд на решение исследовательских задач и стремление двигаться по пути научных и технических открытий.

Занятия в Центре «Наследники Ползунова» ведут лучшие преподаватели ведущих вузов Алтайского края и школ Барнаула. Оснащение учебных лабораторий Центра современным специализированным оборудованием дает возможность осуществлять образовательные проекты любой сложности, а максимальное погружение учащихся в практическую и исследовательскую деятельность позволяет им достигать высоких результатов.

Кроме углубленной подготовки по естественнонаучным предметам и математике, ребят ждет насыщенная исследовательская работа, участие в олимпиадах различного уровня и научно-технических конкурсах. Важным элементом обучения «наследников Ползунова» является участие в выездных олимпиадных и проектных школах Фонда Андрея Мельниченко.

Глубокая фундаментальная подготовка школьников по математике и естественным наукам позволяет выпускникам Центра поступать на бюджетные места в ведущие вузы страны.

Подробнее о деятельности Центра:

http://aimfond.ru/education-centers/#b

https://www.altstu.ru/structure/unit/tsnp/

https://vk.com/tsdntt2017