Лед взорвут: каким будет паводок на Алтае-2021 и к чему готовиться местным жителям

Сейчас на большинстве рек края сохраняется зимний режим Фото: Олег УКЛАДОВ

24 марта в Тальменском районе Алтайского края прошла комплексная тренировка по предупреждению и ликвидации последствий паводка. Сотрудники экстренных служб показали, как регион готовится к весеннему половодью и сообщили, что в ближайшее время начнут взрывать лед на некоторых затороопасных участках.

Зрелищное спасение

Учения проводили в Тальменском районе, потому что населенные пункты там почти ежегодно страдают от половодья. По легенде тренировки, спасателям поступило сообщение от местного жителя, который видел, как под лед провалился ВАЗ 2104. Автомобилисту выбраться не удалось, к месту ЧП направились спасатели.

Комплексная тренировка по предупреждению и ликвидации последствий паводка в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

Водолазы оперативно вытащили манекен, который изображал водителя, а затем бензопилами подготовили майну для извлечения автомобиля и установили стрелу с системой лебедок. Спасателям потребовалось несколько минут, чтобы достать легковушку.

Комплексная тренировка по предупреждению и ликвидации последствий паводка в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

В региональном управлении МЧС отмечают, что всего в подразделении аттестованы восемь водолазов. Они много раз участвовали в проведении поисковых работ на водоемах Алтайского края и Республики Алтай.

Комплексная тренировка по предупреждению и ликвидации последствий паводка в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

Также спасатели провели учебную эвакуацию людей с помощью судна на воздушной подушке «Арес-8». Его можно использовать на воде, мелководье, болотах, на льду и в других сложных условиях.

Кроме того, сотрудники экстренных служб показали технику, которая состоит на вооружении Алтайской территориальной подсистемы РСЧС. После тренировки провели выездное заседание краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям

Каким может быть паводок в 2021 году в Алтайском крае

Сейчас на большинстве рек Алтайского края сохраняется зимний режим, есть незначительные колебания уровней воды. Толщина льда составляет от 45 до 98 сантиметров. Это ниже среднемноголетних значений, но значительно выше прошлогодних показателей. Запас воды в снежном покрове составил от 131 до 178% от нормы.

Комплексная тренировка по предупреждению и ликвидации последствий паводка в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

– Точного прогноза паводка пока нет. Риски того, что ситуация будет проходить по неблагоприятному сценарию еще имеются. Вы помните прошлый год: нам казалось, что зима была малоснежная и предполагалось, что паводок будет сложным, но он оказался достаточно управляемым и прошел без каких-то серьезных последствий. Тем не менее, всегда готовясь к такого рода периодам мы исходим из наихудшего развития ситуации. В настоящее время силы и средства всей системы, которая обеспечивает безопасность наших жителей, населенных пунктов, объектов экономики и прочего, приведены в готовность, проходят тренировки, – сказал губернатор Виктор Томенко.

Он добавил, что в ближайшее время на затороопасных участках рек края проведут взрывные работы. Это позволит избежать образования ледовых заторов и подтопления территории.

– В настоящее время большую опасность представляют крупные ледовые затороопасные участки на реках Бия и Чарыш. – отметил глава региона.– Мы рассчитываем, что взрывные работы на проблемных участках этих рек будут проведены силами Министерства обороны в самом конце марта - примерно с 25 марта по 2 апреля, они помогут нам справиться с этой ситуацией.

Комплексная тренировка по предупреждению и ликвидации последствий паводка в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

В зоне риска

Всего в Алтайском крае в зоне риска паводка могут оказаться 39 муниципальных образований. Весеннее половодье, так называемая первая волна паводка, может коснуться 27 из них, это 83 населенных пункта.

– 182 населенных пункта Алтайского края подвержены паводку. По каждому составлена модель развития чрезвычайной ситуации. – сказал Александр Макаров, начальник регионального управления МЧС. – Информация есть у глав администрации, она находится на контроле муниципальных комиссий и комиссии по ЧС региона.

Комплексная тренировка по предупреждению и ликвидации последствий паводка в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

Макаров добавил, что некоторые районы пока не полностью готовы к паводку. При этом он уверен, что недостатки смогут устранить до начала половодья.

– По ряду районов погодные условия были неоднородными. Мы фиксируем, что по восточной территории Алтайского края снегозапас был большой и муниципальные образования сталкивались, в том числе, с задачами по вывозу снега. Ряд вопросов физически не успели разрешить. Уверен, что эта неделя позволит выполнить все мероприятия вовремя и в срок. Такая уверенность есть потому, что некоторые вопросы носят организационный характер, – резюмировал начальник регионального управления МЧС.

Комплексная тренировка по предупреждению и ликвидации последствий паводка в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

Комплексная тренировка по предупреждению и ликвидации последствий паводка в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

Комплексная тренировка по предупреждению и ликвидации последствий паводка в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

Комплексная тренировка по предупреждению и ликвидации последствий паводка в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

Комплексная тренировка по предупреждению и ликвидации последствий паводка в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

Комплексная тренировка по предупреждению и ликвидации последствий паводка в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

Комплексная тренировка по предупреждению и ликвидации последствий паводка в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

Комплексная тренировка по предупреждению и ликвидации последствий паводка в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

Комплексная тренировка по предупреждению и ликвидации последствий паводка в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

Комплексная тренировка по предупреждению и ликвидации последствий паводка в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

Комплексная тренировка по предупреждению и ликвидации последствий паводка в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

Комплексная тренировка по предупреждению и ликвидации последствий паводка в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

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