Алтайская колония поставит в санаторий тонну сливочного масла для туберкулезных больных

Более 300 кг сливочного масла в колонии-поселении уже произвели и поставили в санаторий. Фото: УФСИН по Алтайскому краю

У УФСИН с санаторием Республики Алтай сложилось многолетнее и плодотворное сотрудничество. Колония-поселение поставляет в учреждение сливочное масло для диетического питания туберкулезных больных.

Медики предъявляют особые требования не только к жирности и калорийности этого продукта, но и к его натуральности и качеству производства. Масло, производимое в колонии-поселении №7, делается по ГОСТу, без использования различных добавок и примесей. Поэтому отвечает высоким стандартам продукта для здорового питания.

В этом году между лечебно-профилактическим учреждением и КП-7 заключен договор на 540 тысяч рублей. Более 300 кг сливочного масла в колонии-поселении уже произвели и поставили в санаторий. Остальной объем будет поставлен в течение года.

Участок по переработке молока появился в исправительном учреждении в 2014 году. Здесь трудятся осужденные женщины под руководством технолога. Помимо сливочного масла здесь производят питьевое молоко и сливки. Для изготовления молочной продукции здесь используют сырье с собственного подсобного хозяйства, где выращивают коров молочной породы. Готовая продукция проходят строгий контроль. За показателями качества следят на самом производстве, а также проводится экспертиза в специализированных аккредитованных лабораториях.