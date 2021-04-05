Алтайские власти спросят жителей о коррупции за 250 тысяч рублей

Стоимость проведения опроса среди жителей региона составляет 250 тысяч рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае проведут социологическое исследование по теме уровня коррупции в регионе. Стоимость проведения опроса среди жителей региона составляет 250 тысяч рублей.

Как сообщает «Алтайская правда», опрос заказало Управление делами губернатора и правительства региона. На сайте Госзакупок уже размещен соответствующий тендер. Заявки будут приниматься до 13 апреля.

По данным издания, социологи должны будут выяснить, как в регионе оценивают уровень распространенности случаев коррупции и эффективность работы властей по профилактике преступлений.

Напомним, на прошлой неделе в крае произошел очередной скандал – представителя губернатора и правительства в Алтайском краевом Законодательном Собрании Стеллу Штань задержали по обвинению в мошенничестве. По ходатайству следователя суд заключил её под стражу, за решеткой она проведет ближайшие два месяца.