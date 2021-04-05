В Барнауле начали продавать билеты на этап Кубка мира по гребле

Соревнования пройдут в мае
Фото: предоставлено организаторами
Власти Барнаула сообщили о том, что поступили в продажу билеты на этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, который пройдет в краевой столице в мае. ИХ можно купить в нескольких точках города.
По данным «Алтайского спорта», билеты продаются на каждый из четырех дней соревнований. Ожидается, что ежедневно будет продано две тысячи билетов на набережную гребного канала на трибуну зрителей и 4750 билетов на набережную без предоставления места.
- Цены весьма демократичные: 200 рублей - на трибуну, 100 рублей - на набережную. Дети до пяти лет могут пройти бесплатно. Билет действует в течение того дня, на который куплен, - пишет «Алтайский спорт».
Купить билеты можно:
- на сайте Kassy.Ru;
- в офлайн-кассах в гипермаркете «Лента» (улица Власихинская, 67);
- в ТРЦ «Европа, «Пионер», «БУМ и «Весна».
Уточняется, что при покупке в этих точках взимается сервисный сбор в размере пяти процентов. Без наценок приобрести билет на речном вокзале и гребном канале.
Кстати, ежедневно с 07:30 до 20:00 до гребного канала и обратно будут ходить бесплатные автобусы. Для поездки необходимо лишь предъявить билет. В день запланировано по 68 рейсов.
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