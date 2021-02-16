Почти 40 гостиниц и отелей примут гостей этапа Кубка мира по гребле в Барнауле

В списке 17 гостиниц, имеющих "звездный" статус Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульские отели, гостиницы, санатории прошли аудит перед предстоящим в мае этапом Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. В общей сложности гостей смогут принять 39 из них.

- Они смогут принять около 3,5 тысяч гостей единовременно, - пояснили «Комсомолке» в краевом управлении по развитию туризма и курортной деятельности.

Аудит проводили специалисты ассоциации «Алтайское гостеприимство» и краевого управления по развитию туризма и курортной деятельности. Они оценивали соответствие отелей и гостиниц международным стандартам. В полном перечне, который можно найти в открытом доступе на сайте Кубка мира 39 объектов. Из них только 17 имеют звездность: самая фешенебельная – «Центральная» - у нее четыре звезды. У остальных классификация ниже: «Барнаул», «Сибирь», «Улитка», «Турист», «Александр Хаус», «Алтай», «Аэропорт», «Шоколад» и т.д.

К отелям предъявлялись жесткие требования: номерной фонд должен быть более десяти номеров и обязательно соблюдение антитеррористической безопасности. А еще гостиницы должны быть заметны не только для соотечественников, но и для заграничных гостей – у них должна быть вывеска, указатели и меню, продублированные на английском языке. Персонал также должен уметь не только понимать, но и уметь объясниться с посетителем на английском.

Еще одно важное требование – у мест размещения должен быть собственный сайт, где можно ознакомиться с номерным фондом и предоставляемыми услугами и без посредников провести онлайн-бронирование.

В целом эксперты приходят к выводу, что барнаульские гостиницы и отели на фоне других регионов выглядят достойно и не должны ударить в грязь лицом ни перед болельщиками, ни перед именитыми спортсменами топ-уровня:

- Сервис наших отелей в целом на фоне российских - не так уж плох, особенно по соотношению цена-качество. Гости, которые будут у нас - это порядка 700 человек - насколько мне известно, из них 400 - спортсмены из 40 стран мира, остальные - сопровождение. Общий объем номерного фонда в Барнауле - немного больше. Регламент размещения спортсменов еще неизвестен (т.е. одноместное или двухместное размещение). С учетом ситуации с закрытием границ для туристов, а соответственно болельщиков, большого количества иностранцев нам не грозит. Ведущие отели города имеют англоязычных специалистов, которые закроют потребности в общении при размещении. Русскоязычных гостей, надеюсь, будет много, - говорит Ирина Слесарева, член правления АРАТ (Алтайская региональная ассоциация туризма). - Барнаул может показать свое гостеприимство как отдельная локация, вне зависимости от бренда Алтай. Это хороший повод. Жаль, что пандемия не позволила использовать этот маркетинговый ход в полной мере.

По мнению специалиста, туристический и гостиничный сервис российских регионов сегодня - это путь к совершенствованию, который, конечно же, всем предстоит пройти.

- Мировой уровень пока замещается искренностью и открытостью в общении, свойственной сибирякам. Для иностранных гостей это очень ценно, - добавляет Ирина Николаевна.

Напомним, второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ пройдет в Барнауле с 20 по 23 мая 2021 года. Соревнования состоятся на гребном канале (Новосибирский тракт, 23).

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