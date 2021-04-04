Прирост смертности на Алтае оказался самым высоким в Сибири

Алтайский край продемонстрировал также самую высокую естественную убыль населения Фото: Олег УКЛАДОВ

В феврале 2021 года прирост смертности в Алтайском крае оказался самым высоким в Сибири. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

За этот месяц в регионе умерло 3 032 жителя. Это на 554 человека, или на 22,4%, больше, чем год назад - в феврале 2020-го . В среднем же в Сибири смертность выросла на 14,8%, а в России на 20,6%. В целом в стране в феврале-2021 умерли 172 672 человека - на 29 473 больше, чем в феврале 2020-го.

При этом в крае выросла и смертность детей до года - на 50%. В феврале этого года умерло 12 младенцев, а в феврале-2020 — восемь.

Алтайский край продемонстрировал также самую высокую естественную убыль населения в феврале 2021 года — минус 1557 человек. В прошлом году было минус 973.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Алтайский край является самым безумным регионом России

Людей с психическими расстройствами у нас в два раза больше, чем в среднем по стране (подробнее)