На Алтае прививку от ковида поставили более 103 тысяч человек

Вакцинация от коронавируса в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

По данным оперштаба на утро 4 апреля 2021 года, в Алтайском крае от ковида прививается 103 367 человек (+1 967 за минувшие сутки).

В том числе 33 665 человек сделали первую прививку, а 69 702 получили две прививки, то есть уже полностью привиты.

Общее количество поступившей в Алтайский край вакцины «Гам-Ковид-Вак» - 124 017 комплектов (1 и 2 компоненты). Она предназначена для иммунизации взрослых жителей региона, в первую очередь, из групп риска заражения.

Всего на Алтае на коронавирусную инфекцию обследовано 1 323 206 человек. Среднесуточный охват тестированием составил 2827 человек в день.

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