Коронавирус в Алтайскомкрае, последние новости на 31 марта 2021: число выздоровевших превысило 42 тысячи человек

В ковидных госпиталях в резерве остается около 600 коек Фото: Олег УКЛАДОВ

Число вылеченных от коронавируса пациентов растет в Алтайском крае с каждым днем. Так по данным на 31 марта 2021 года оно превысило 42 тысячи человек.

Если быть точнее, то по данным оперативного штаба региона, число победивших инфекцию пациентов составило уже 42 079. Продолжают борьбу с вирусом свыше 1100 зараженных COVID-19 и почти 400 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

- Количество тяжелобольных – 279, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 88, - добавляют в минздраве.

На домашнем наблюдении остаются семь бессимптомных носителей вируса и 547 пациентов с пневмонией. В распоряжении минздрава остаются почти 600 свободных коек в ковидных госпиталях.

Бессильными перед вирусной инфекцией оказалась 2685 человек. Большинство из них погибли именно от COVID-19.

Число зараженных растет, но интенсивность выявляемости снижается. Так за минувшие сутки в крае тест установил 101 новый случай: Барнаул – 27, Рубцовск – 11, Бийск – 10, Новоалтайск – 5, Яровое, Калманский район – по 4 заболевших, Алейск, Заринск, Бийский, Шипуновский районы – по 3 заболевших, Камень-на-Оби, Славгород, Алейский, Благовещенский, Егорьевский, Павловский, Первомайский, Поспелихинский, Родинский, Табунский районы – по 2 заболевших, Ключевской, Крутихинский, Кытмановский, Михайловский, Немецкий национальный, Ребрихинский, Тальменский, Топчихинский районы – по 1 заболевшему. Причем в этом же списке бессимптомные больные. Общее число инфицированных на данный момент уже свыше 47 тысяч.

Прошли обследование на новую коронавирусную инфекцию более 1,3 млн человек. Среднесуточный охват тестированием составляет порядка 148 человек на каждые 100 тысяч жителей или 2240 человек в день.

Число полностью привитых составляет уже почти 63 тысячи человек. Эти люди получили оба компонента. В процессе формирования иммунитета находятся почти 23 тысячи жителей края (получили первую часть вакцины).

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Люди, переболевшие коронавирусом, могут столкнуться со множеством проблем уже после выздоровления, поэтому важно внимательно следить за своим здоровьем. Об этом во время пресс-конференции 30 марта сообщила главный терапевт-пульмонолог минздрава Алтайского края Ирина Бахарева. (подробнее)