В лицее Камня-на-Оби обрушилась стена

Скриншот с официального сайта Лицея №2

В лицее № 2 города Камень-на-Оби обрушилась стена. На улице во внутреннем дворе упала незначительная часть внешней кирпичной кладки

По данным местного издания Каменские известия, обрушение было незначительным. Основная стена все же осталась на месте. При этом на первом этаже разбилось окно.

Как сообщила начальник управления образования администрации Каменского района Оксана Иванова, никакой опасности для детей в этом нет, так как они там не ходят. Территорию огородили, и 4 апреля вместе со строителями будут обговаривать решение это проблемы.

Предварительно известно, что ремонт будут делать, когда наступит теплая погода.

На учебном процессе происшествие никак не отразилось.

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Кладка до сих пор продолжает разрушаться так, что ходить мимо здания опасно. Существует риск, что с третьего этажа начнут выпадать окна (подробнее)