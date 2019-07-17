2019-07-17T13:55:35+03:00
Происшествия

В Камне-на-Оби обрушилась стена здания мирового суда

АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
Поделиться:
Разрушенная стенаРазрушенная стенаФото: Каменские известия
Изменить размер текста:

В ночь с 16 на 17 июля в Камне-на-Оби обрушилась стена административного здания. Там располагаются несколько организаций.

Как сообщают «Каменские известия», кирпичная кладка до сих пор продолжает разрушаться так, что ходить мимо здания опасно для жизни и здоровья. Существует риск, что с третьего этажа здания начнут выпадать окна.

Редакция не один раз пыталась обратить внимание на проблему, ведь здание находится рядом с пешеходной зоной. Кирпичи уже давно падают на тротуар. Кстати, иногда зону падения огораживали красной лентой, но людей это не останавливает.

Причиной обрушения стены мог стать сильный ливень. Сейчас в здании располагаются несколько организаций: ООО «Каменьсервис», ООО «Линетт» и мировой суд.

Само здание принадлежало ранее обанкротившемуся муниципальному предприятию «Каменские Теплосети», а сейчас ожидает выставления на торги. По словам ио главы администрации Каменского района Алексея Жихаренко, районная администрация направила заявление в прокуратуру.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Алтайские либерал-демократы провели пикет в поддержку общественной организации
Бийчан возмутили новые «лежачие полицейские»
На Алтае мужчина убил двух обидчиков после конфликта
Бийчанин устроил неудачную пиар-акцию в образе Робина Гуда [видео]
Главного инженера «Модеста» задержали вслед за генеральным директором предприятия
В Алтайском крае назначили нового начальника управления юстиции
В мэрии пообещали учесть предложения барнаульцев по Генплану
«Будем совершенствовать систему предоставления земли многодетным семьям» — Солнцева
Бывшие полицейские Алтайского края осуждены за превышение полномочий
В Барнауле вновь пройдет акция по сбору вторсырья
Смертельная авария произошла около алтайского села
Алтайская лаборатория выявила опасные микроорганизмы в ядрах подсолнечника
Алтайский атлет Сергей Шубенков приступил к тренировкам после травмы
В Барнауле открыли первую дорогу, отремонтированную в рамках нацпроекта
В Барнауле частично ограничат движение из-за ремонта коллектора