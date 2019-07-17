В Камне-на-Оби обрушилась стена здания мирового суда

СЕГОДНЯ 13:55 2019-07-17T13:55:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В ночь с 16 на 17 июля в Камне-на-Оби обрушилась стена административного здания. Там располагаются несколько организаций.

Как сообщают «Каменские известия», кирпичная кладка до сих пор продолжает разрушаться так, что ходить мимо здания опасно для жизни и здоровья. Существует риск, что с третьего этажа здания начнут выпадать окна.

Редакция не один раз пыталась обратить внимание на проблему, ведь здание находится рядом с пешеходной зоной. Кирпичи уже давно падают на тротуар. Кстати, иногда зону падения огораживали красной лентой, но людей это не останавливает.

Причиной обрушения стены мог стать сильный ливень. Сейчас в здании располагаются несколько организаций: ООО «Каменьсервис», ООО «Линетт» и мировой суд.

Само здание принадлежало ранее обанкротившемуся муниципальному предприятию «Каменские Теплосети», а сейчас ожидает выставления на торги. По словам ио главы администрации Каменского района Алексея Жихаренко, районная администрация направила заявление в прокуратуру.

ИСТОЧНИК KP.RU