В Камне-на-Оби обрушилась стена здания мирового суда
В ночь с 16 на 17 июля в Камне-на-Оби обрушилась стена административного здания. Там располагаются несколько организаций.
Как сообщают «Каменские известия», кирпичная кладка до сих пор продолжает разрушаться так, что ходить мимо здания опасно для жизни и здоровья. Существует риск, что с третьего этажа здания начнут выпадать окна.
Редакция не один раз пыталась обратить внимание на проблему, ведь здание находится рядом с пешеходной зоной. Кирпичи уже давно падают на тротуар. Кстати, иногда зону падения огораживали красной лентой, но людей это не останавливает.
Причиной обрушения стены мог стать сильный ливень. Сейчас в здании располагаются несколько организаций: ООО «Каменьсервис», ООО «Линетт» и мировой суд.
Само здание принадлежало ранее обанкротившемуся муниципальному предприятию «Каменские Теплосети», а сейчас ожидает выставления на торги. По словам ио главы администрации Каменского района Алексея Жихаренко, районная администрация направила заявление в прокуратуру.
ИСТОЧНИК KP.RU