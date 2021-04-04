Температура на Алтае повысится до +17 градусов

Прогноз погоды в Алтайском крае на 4-5 апреля Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае температура днем 5 апреля 2021 года местами по югу повысится до +17 гр. В среднем по краю ожидается +7...+12 градусов.

- При этом местами по западу небольшие дожди. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду, - сообщает краевой гидрометцентр.

Сегодня, 4 апреля, температура в регионе +4...+9 градусов, местами по югу до +14. Осадков не ожидается. На дорогах сильная гололедица. Ветер небольшой, северо-восточный, 3-8 метров в секунду.

Ранее в интервью "Комсомолке" синоптик Людмила Сырых сообщала, что 5 апреля - это пик тепла. В последующие дни днем в регионе ожидается +3…+10 градусов, ночью температура воздуха будет выше 0 градусов. Погода будет неустойчивой, с дождем. А после и вовсе ожидается похолодание, правда, кратковременное.