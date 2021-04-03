До +17 градусов: мощная волна тепла накроет Алтайский край

Погода в Алтайском крае со 2 по 5 апреля Фото: Олег УКЛАДОВ

В ближайшие дни в Алтайском крае заметно потеплеет. Днем в некоторых районах воздух может прогреться до +17 градусов. О причинах такой мощной волны тепла, а также о том, какой именно будет погода в регионе, «Комсомольской правде – Барнаул» сообщила Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.

В субботу, 2 апреля, Алтайский край будет находиться под влиянием антициклона, регион перейдет в его более теплую часть. В связи с этим температура воздуха начнет повышаться, особенно днем.

– Пик тепла в Алтайском крае будет в понедельник, 5 апреля. В дневные часы температура воздуха составит +7...+12 градусов, местами по югу до +17 градусов, – сказала синоптик.

В следующие дни на смену уходящему на восток антициклону придет западный циклон. Днем в регионе ожидается +3…+10 градусов, ночью температура воздуха также будет выше 0 градусов. Однако с прохождением атмосферных фронтов в Алтайском крае ожидается неустойчивая погода с дождем.

Через несколько дней место циклона займет антициклон, который принесет кратковременное похолодание.

Подробный прогноз погоды в Алтайском крае с 3 по 5 апреля

Суббота, 3 апреля

Ночью в регионе температура воздуха составит -3...-8 градусов, местами -10...-15 градусов. Без существенных осадков. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Днем в Алтайском крае будет +2...+7 градусов, местами по югу до +12 градусов. Без существенных осадков. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В краевой столице ночью прогнозируют -3...-5 градусов. Без существенных осадков. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 4-9 м/с.

В Барнауле днем ожидается +4...+6 градусов. Без существенных осадков. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 4-9 м/с.

Воскресенье, 4 апреля

Ночью в регионе температура воздуха составит -5...-10 градусов. Без осадков. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

Днем в Алтайском крае будет +4...+9 градусов, местами по югу до +14 градусов. Без осадков. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В краевой столице ночью прогнозируют -7...-9 градусов. Без осадков. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

В Барнауле днем ожидается +6...+8 градусов. Без осадков. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

Понедельник, 5 апреля

Ночью в регионе температура воздуха составит -3...-8 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 3-8 м/с.

Днем в Алтайском крае будет +7...+12 градусов, местами по югу до +17 градусов. Местами по западу небольшие дожди. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В краевой столице ночью прогнозируют -4...-6 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 3-8 м/с.

В Барнауле днем ожидается +9...+11 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 3-8 м/с