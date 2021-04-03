В Бийске несколько домов остались без газа

Больше 10 домов остались без газа Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске отмечаются проблемы с газоснабжением. Несколько многоквартирных домов остались без «голубого» топлива.

Как сообщает «Бийский рабочий», в зоне отключения больше десяти домов, расположенных на улице Горно-Алтайская, в районе «китайской стены», на улицах Ленина, Мопровского, Мухачева. Прогнозы возобновления подачи газа неутешительные - ориентировочно 5 или 6 апреля.

- Есть проблема с поставками сжиженного газа у ОАО «Алтайкрайгазсервис». Газоснабжение будет восстановлено не раньше понедельника 5 марта. Мы со своей стороны все необходимые заявки оформили, - подчеркнули в администрации Бийска.

В газовой службе не смогли уточнить в каких домах в ближайшее время может закончиться газ – такой сценарий не исключен. Многие люди уже начали запасаться мультиварками и электроплитками.

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