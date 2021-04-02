В школьных столовых на Алтае обнаружили кишечную палочку и просрочку

Специалисты намерены пересмотреть подход к поставщикам продуктов и к их приготовлению Фото: Анна СЕМИНА

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора по Республике Алтай провели проверку качества еды и состояния кухонь школьных столовых.

Вопрос питания детей стоит на особом контроле, на протяжении всего учебного года. Так с сентября по настоящий момент в Усть-Канском районе проверили 73% школ (т.е. 16 из 22-ти существующих), а Усть-Коксинском районе – 60% (15 из 25-ти). Кроме того проверку на качество провели для четырех поставщиков продуктов питания.

Список выявленных нарушений оказался внушительным: сотрудники столовых не контролируют температуру горячих блюд ни во время раздачи, ни уже непосредственно на столах, нет технологических карт на блюда из утвержденного меню, требования к витаминизации третьих блюд не соблюдаются, условия хранения продуктов и блюд не контролируется должным образом, весовой контроль выдаваемых блюд не ведется.

- В смывах, отобранных с пищеблоков школ и объектов поставщиков продуктов обнаружено наличие бактерий группы кишечной палочки, что говорит о нарушениях правил личной гигиены, либо ненадлежащего мытья кухонной посуды, - отмечают в пресс-службе Роспотребнадзора.

Что самое опасное – кишечная палочка была обнаружена и непосредственно в готовой еде. Это говорит о том, что сотрудники пищеблоков не соблюдают санитарно-эпидемиологические требования при изготовлении блюд.

По итогам проверки к административной ответственности были привлечены 27 должностных лиц и пять граждан. Кроме того, руководство учебных заведений получили предписания устранить нарушения и в настоящее время уже начаты повторные проверки по контролю их исполнения. Увы, не все поняли, что от них требуется, и проигнорировали исполнение. По данным фактам были составлены протоколы и переданы в суд. В частности, ответить за нарушения придется директору Кастахтинской школы и председателю правления СПК «Абайский».

Итоги полномасштабных проверок в формате видеосвязи были представлены на штабе по организации питания детей. По результатам проверок был принят ряд важных решений. В частности, руководители школ должны будут донести информацию на родительских собраниях, а уже сейчас необходимо усилить контроль за организацией и качеством питания учеников. Если грубые нарушения по этой части будут вновь выявлены, то руководители отделов образования должны будут принять решение об увольнении директоров. К грубым нарушениям относят использование в питании детей продуктов с истекшим сроком годности, без документов, подтверждающих их качество и безопасность, а также допуск к работе сотрудников без специальных отметок в медкнижках.

Муниципалитетам поручено проводить проверку по принципу случайной выборки. Также на особом контроле будут находиться школы, где выявлены нарушения. Вопрос о поставках качественных продуктов еще решается. С основными поставщиками должны провести отдельное совещание.