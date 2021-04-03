Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 3 апреля 2021 года составило 47426

Число вылеченных увеличилось еще на 119 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 3 апреля 2021 года увеличилось на 96 новых случаев и составило 47 426.

По данным оперативного штаба, положительные тесты на коронавирус получили жители следующих населенных пунктов: Барнаул – 27, Рубцовск - 12, Бийск - 11, Поспелихинский район - 6, Яровое и Смоленский район – по 4 заболевших, Новоалтайск и Калманский районы – по 3 заболевших, Алейск, Славгород, Бийский, Табунский, Немецкий национальный район – по 2 заболевших, Заринск, Алейский, Алтайский, Баевский, Благовещенский, Волчихинский, Егорьевский, Завьяловский, Зональный, Кулундинский, Курьинский, Ребрихинский, Родинский, Советский, Хабарский, Шипуновский районы - по 1 заболевшему.

Выздоровели за минувшие сутки еще 119 пациентов. Таким образом, число вылеченных составило уже 42 493.

Скончались за весь период наблюдения инфицированных 2728 человек. Из них непосредственно от COVID-19 1845, по иным причинам – 883.

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