Алтайский врач рассказала, что делать, если часто просыпаешься ночью

Для начала - уберите все источники света Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Весна, также как и осень – это время перехода природы из одного состояния в другое. Медики отмечают у людей авитаминоз, чаще проявляются душевные расстройства, а кто-то просто начинает плохо спать по ночам.

Как с этим бороться рассказала невролог, сомнолог, кандидат медицинских наук, заведующая отделением функциональной диагностики Диагностического центра Наталия Федюнина.

По словам специалиста, не всегда ночные пробуждения являются показателем какого-то расстройства, тем более, если это единичный случай. А вот регулярные неурочные подъемы должна заставить задуматься, что не так.

Врачи подразделяют ночные пробуждения на два типа: если после него невозможно заснуть и ранние утренние подъемы.

- Ночные пробуждения с невозможностью дальнейшего засыпания могут являться следствием депрессивного расстройства, — говорит специалист.

Причем как заверяет Наталья Федюнина, о каком-то конкретном заболевании просыпание, к примеру, в час ночи или в четыре утра не говорит.

- Все причины ночных подъемов, прежде всего, в голове, - добавляет она.

Зачастую не дает обратно погрузиться в сон какая-то конкретная навязчивая мысль: о работе, учебе, детях, отношениях и т.д.

- В таких случаях я рекомендую взять с собой в постель блокнот и ручку. И когда вы проснетесь от этой мысли, не включая свет в комнате, запишите ее в блокнот и лягте. Благодаря этой хитрости мозг будет считать мысль завершенной и вам будет легче заснуть, - говорит сомнолог.

Кроме того причиной пробуждений может стать лишний свет. С ранним рассветом его становится еще больше, так что специалист советует задернуть окно плотными шторами, чтобы не пробивалось ни лучика. Также это позволит оградить помещение от света рекламных баннеров или фонарей.

- Как только мозг улавливает избыточный свет, организм перестает вырабатывать мелатонин, что мешает чувствовать себя отдохнувшим и бодрым утром, — подчеркивает Федюнина.

Также следует убрать посторонний свет электроприборов. К ним же относится и телефон. Особенно не рекомендуется при внезапном пробуждении тут же лезть просматривать соцсети, тогда сон точно как рукой снимет. Можно перевести смартфон в ночной режим и тогда приходящие сообщения не будут вас тревожить.

- А чтобы не было соблазна считать время, оставшееся до будильника время, телефон можно убрать подальше, на тумбочку или столик, туда, куда невозможно дотянуться с кровати, - рекомендует специалист.

А чтобы легче входить в сон желательно отказаться от просмотра телевизора за два часа до постели. То же самое касается смартфонов. Второй пункт – проветрить спальню буквально на протяжении 10-20 минут. Это уберет из помещения лишнюю влажность, а также наполнит комнату кислородом. И никаких ночников! Искусственный свет нарушает выработку мелатонина (гормона сна). Если другому члену семье необходим ночник, то лучше пользоваться маской для сна.

Поставьте эксперимент: попробуйте некоторое время выполнять всю «гигиену» сна. Если это поможет справиться, то значит, у вас имелись раздражающие факторы. Если же вы продолжите просыпаться, значит следует обратиться за помощью специалистов.