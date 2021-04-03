Алтайскую чиновницу наказали за хамский пост о закрытии лиги «КВН Алтай»

Лига "КВН Алтай" Фото: Олег УКЛАДОВ

Заместителя управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Ирину Рыбину наказали за хамский пост о закрытии официальной лиги «КВН Алтай».

Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства. Накануне там состоялась комиссия, на которой рассмотрели вопрос о соблюдении требований к служебному поведению госслужащих. Инициатива провести «разбор полетов» шла непосредственно от губернатора Виктора Томенко.

Напомним, после того, как руководство лиги заявило, что больше не может держать ее на плаву и закрывается, никто из чиновников не предложил свою помощь. Ирина Рыбина взяла на себя ответственность и ответила квнщикам в публичном поле – написала пост на своей странице в социальной сети. Этот самый пост вызвал широкий общественный резонанс.

- Теперь тестик на наличие мозга? А был ли мальчик? Кто зарубил КВН? Лидер, который не живёт в крае? Зачем пафос и пиар на молодёжной политике? Что хотели от видео? Кого все таки хронить то будем? Мы живы, квншики тоже. Плюс свято место пусто не бывает. Смена лидеров, это всегда изменения, новые люди, новые силы, – в частности писала Рыбина (орфография и пунктуация автора сохранены).

По итогам комиссии чиновнице было вынесено предупреждение за неэтичное высказывание. Руководительница ведомства Екатерина Четошникова обещала провести разъяснительную работу среди своих сотрудников.

Примечательно, что сама Четошникова ранее тоже попадала под скандал после своих высказываний. Сама она назвала желание учителей иметь зарплату больше 9 тысяч «завышенными требованиями».