Женщина в темно-красном пальто пропала в Алтайском крае

Поиски женщины продолжаются Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Барнауле 18 марта пропала 48-летняя Лада Кретинина. Об этом сообщают волонтеры в группе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в Алтайском крае.

Приметы пропавшей: рост 170 сантиметров, среднего телосложения, волосы черные до плеч, глаза карие

Была одета: темно-красное пальто, синие джинсы, розовые кроссовки

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей женщины, просят звонить по номеру 112 или 8 (800) 700 54 52 (звонок бесплатный).

Напомним, ранее мы сообщали, что на Алтае овчарка нашла пенсионера с деменцией, который ночью ушел из дома. Подробнее об истории спасения можно прочитать здесь.