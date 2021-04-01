На Алтае на защиту школ от террористов потратят 119 млн рублей

Росгвардия. Фото: Александр ГЛУЗ

В Алтайском крае на защиту школ и прочих учебных заведений от террористов потратят 119 млн рублей. На эти цели собираются потратить 119 млн рублей. Деньги на мероприятия по антитеррористической защищенности выделят из краевого бюджета.

- Краевые образовательные учреждения будут оснащены системами видеонаблюдения, передачи тревожных сообщений, установят наружное электрическое освещение территории, автономное оповещение, - сообщает краевой минобр.

В школах предполагается наличие «комплексной безопасности». Чиновники уверяют, что объекты укомплектованы «первичными средствами пожаротушения», есть кнопка вызова пожарных «01», а также противогазы.

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