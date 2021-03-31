Руководство детсада в Горно-Алтайске могут уволить после жалоб воспитателей на унижения

В детском саду провели проверку. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Горно-Алтайске завершили проверку после видео с «криком о помощи» от воспитателей детского сада №14. Педагоги жаловались на унижение и моральное давление со стороны руководства. Как оказалось, их жалобы были не беспочвенны.

По результатам прокурорской проверки выяснилось, что заместитель заведующей по воспитательной работе действительно вела себя некорректно, нарушала этику и оскорбляла воспитателей. Как рассказывали сами педагоги, в 2019 году по ее вине за месяц уволились 14 сотрудников с большим стажем, которых «она просто выжила».

Кроме того, огрехи нашли и в работе самой заведующей. Она принимала на работу сотрудников без соответствующего образования, неправильно исчисляла стаж работы, а также ненадлежащим образом в детсаде оказывались платные образовательные услуги.

Прокурор Горно-Алтайска возбудил три дела об административных правонарушениях в отношении руководителя детсада. Также он потребовал поднять вопрос об увольнении заведующей и ее заместителя.

– В настоящее время руководитель и заместитель руководителя по воспитательной работе отсутствуют на основании листков нетрудоспособности, вопрос об их увольнении будет решен в первый день выхода их на работу, – пояснили в пресс-службе мэрии Горно-Алтайска.

Также в горадминистрации рассказали, что на этой неделе педагогический коллектив детсада встретится с мэром города Юрием Нечаевым и главой администрации Ольги Сафроновой.