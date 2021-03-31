На проведение экзаменов в школах Алтайского края направили 90 млн рублей

31 марта в правительстве прошло заседание по поводу проведения экзаменов Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае проходит подготовка к государственной итоговой аттестации учащихся. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, на это цели в этом году выделено 90 млн рублей.

31 марта в правительстве прошло заседание по поводу проведения экзаменов. В прошлом году, кстати, регион занял второе место по качеству организационно-технических процедур.

В этом году сдавать экзамены будут 12,5 тысяч 11-классников и больше 23 тысяч девятиклассников. В пунктах, как и в прошлые годы, будет вестись видеонаблюдение. Также в аудиториях организуют печать контрольных измерительных материалов и сканирование работ участников.

- При проведении ГИА будут использованы новые технологии. Основным нововведением в 2021 году станет проведение экзамена по информатике в компьютерной форме (в следующем году присоединятся химия и биология). В связи с этим потребовалось дополнительное оснащение пунктов приема экзаменов, - подчеркнули в администрации края.

Кроме того, на заседании предложили увеличить доплату экспертам комиссий по предметам, которые будут проверять работы, а также педагогам, которые будут участвовать в организации и проведении экзаменов.

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