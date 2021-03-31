С 1 апреля начнут принимать первоклассников в барнаульские школы

Заявление можно подать несколькими способами Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле 1 апреля стартует прием будущих первоклассников на грядущий учебный год. В комитете по образованию города рассказали, как подать заявление.

Если ребенок имеет право на первоочередное/преимущественное зачисление или проживает на закрепленной за школой территории, то родителям нужно подать заявление с 1 апреля по 30 июня. Родителям, чьи дети не зарегистрированы на закрепленной территории, должны заявиться с 6 июля по 5 сентября.

- Заявление на прием ребенка в первый класс можно подать, если на 1 сентября 2021 года его возраст достигнет шести лет и шести месяцев, но не старше восьми лет, - отметили в комитете.

Заявление можно подать несколькими способами:

- в электронной форме через Портал образовательных услуг Алтайского края (обязательна регистрация на портале «Госуслуги»;

- лично обратиться в школу;

- по почте;

- прислать на электронную почту школы (скан документа в бумажном виде или качественная фотография).

Весь список необходимых документов можно посмотреть на сайте мэрии.

Рассматривать заявления и зачислять детей будут после 30 июня в течение трех рабочих дней. Если в школу, где хочет обучаться ребенок, не хватит мест, родителям предложат другой вариант.

Задать интересующие вопросы можно по следующим номерам телефонов: 8(3852)56-90-35, 8(3852)56-90-36, 8(3852)56-90-29.