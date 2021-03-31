Рубцовчанин избил соседа по общаге ковшом и палкой, а потом задушил

Еще в ходе предварительного следствия мужчина полностью признал свою вину Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителю Рубцовска озвучили приговор по обвинению в убийстве соседа по общежитию. Трагедия произошла на почве алкогольного опьянения.

Как сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Алтайскому краю, в ноябре прошлого года осужденный и его бывший сосед по общаге выпивали спиртное. Спустя какое-то время между мужчинами произошла ссора.

- Злоумышленник, испытывая личную неприязнь, нанес 55-летнему потерпевшему множественные удары по голове и телу, в том числе металлическим ковшом и деревянной палкой от которых мужчина потерял сознание, а затем задушил его, - пояснила помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова.

Еще в ходе предварительного следствия мужчина полностью признал свою вину. Суд признал его виновным и отправил в колонию на девять лет.

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