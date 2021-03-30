На Алтае мать обвиняют в гибели двухлетнего сына

Экспертиза установила, что мальчик погиб от отравления окисью углерода Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела по обвинению 31-летней женщины в том, что ее двухлетний сын отравился угарным газом.

Трагедия произошла в одном из сел Смоленского района. 11 января мать оставила своего маленького сына одного. При этом она прекрасно знала, что в доме неисправно печное отопление. Пока ее не было, печь начала сильно дымить. Двухлетний мальчик не смог самостоятельно выйти на улицу. Когда женщина вечером вернулась домой, она наткнулась на бездыханное тело ребенка.

- Причиной смерти ребенка явилось острое отравление окисью углерода, - подчеркивают в Следственном управлении СК РФ по Алтайскому краю.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». Мать, оставившая своего малолетнего ребенка одного, уже признала свою вину. Сейчас она дожидается суда. Максимальная санкция, которая ей грозит – лишение свободы на срок до двух лет.