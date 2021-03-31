«Наследники Ползунова» стали победителями и призерами XI региональной олимпиады по робототехнике

XI региональная олимпиада по робототехнике Фото: предоставлено пресс-службой

27 марта 2021 года на площадке Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова при поддержке Министерства образования и науки Алтайского края и Благотворительного фонда Андрея Мельниченко состоялось ключевое событие для робототехников Алтайского края – XI региональная олимпиада по робототехнике.

Этот турнир на протяжении 11 лет проходит в Барнауле, собирая юных робототехников со всего Алтайского края. С 2016 года Олимпиада традиционно проводится в Алтайском государственном техническом университете им. И.И. Ползунова. В ней участвуют воспитанники детских садов, учащиеся 1-11 классов, студенты, интересующиеся информатикой, технологиями, конструированием и наукой.

В этом году в олимпиаде приняли участие как в очной, так и заочной категориях 356 участников в составе 174 команд робототехников из 40 различных образовательных организаций города Барнаула и более чем из 10 регионов Алтайского края. Готовили ребят к олимпиаде 47 педагогов-тренеров.

В церемонии открытия XI региональной олимпиады по робототехнике приняли участие министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов, ректор АлтГТУ им. И.И. Ползунова Андрей Марков, заместитель директора Алтайского филиала Сибирской генерирующей компании Василий Тонких, декан факультета информационных технологий Александр Авдеев, председатель оргкомитета олимпиады Елена Пузырная. Гости поздравили детей со столь значимым для них событием после долгих дней изоляции, сказали напутственные слова и пожелали удачи и победы в конкурсах турнира.

Основные конкурсы олимпиады прошли в этом году по шести направлениям: «Lego Wedo», «Lego Mindstorms начинающая», «Lego Mindstorms основная», «Не Lego», «Arduino», «Гонки по черной линии». В ходе состязаний команды на глазах у судей и зрителей должны были собрать своих роботов и показать их в действии.

Активное участие в Олимпиаде приняли и пять команд Центра детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова», созданного при активной и всесторонней поддержке Благотворительного фонда Андрея Мельниченко и Сибирской генерирующей компании. Это Назар Бован и Руслан Курников - команда «Robocop», Юрий Ануфриев – команда «Робоездилка», Данил Шиляев – команда «Зайчик», Семен Бешарин и Дмитрий Шальнев – команда «Чугун», а также команда самых юных «наследников» «МПК», в состав которой вошли Марк Михеев, Ксения Попова, Полина Шмидт, ставшие победителями в своей возрастной группе в направлении «Arduino», и команда Дмитрия Блинова и Дарьи Вендеревской «Веселый огонёк», занявшая в своем направлении «Не Lego» второе место. Остальным ребятам повезло в меньшей степени, но все остались довольны участием в олимпиаде и выразили желание в следующем году обязательно победить.

«В олимпиаде участвовали впервые, – поделился своими впечатлениями один из участников команды-призера Дмитрий Блинов. - Общая оценка – положительная, впечатления – очень яркие. Интересный конкурс, но времени было мало. Понравился характер заданий, рассчитанных на серьезный уровень знаний конкурсантов и творческий подход к их решению».

«За второе место нам сильно пришлось попотеть, – добавила второй участник команды Дарья Вендеревская. – Однако сильно помог тот опыт, который мы получили в Центре «Наследники Ползунова». Спасибо преподавателям Центра за нашу подготовку и Фонду Андрея Мельниченко за прекрасную возможность бесплатно получать инженерные знания и навыки у нас на Алтае».

Специальный приз от Сибирской генерирующей компании в ставшем уже традиционным творческом конкурсе Олимпиады по робототехнике, в котором было представлено двадцать проектов, объединенных темой «Юный исследователь», получила команда «Трансформеры» Кирилла Лукьянова и Рената Телегина, учащихся средней образовательной школы №59 г. Барнаула, за проект «Кошка-няня».