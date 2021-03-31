Светофоры на Солнечной Поляне в Барнауле будут работать по новой схеме

Изменения в тестовом режиме начнут действовать с пятницы, 2 апреля Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле изменят работу светофоров на улице Солнечная Поляна в районе пересечения с Павловским трактом и улицей Энтузиастов. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, изменения начнут действовать с пятницы, 2 апреля, но пока лишь в тестовом режиме.

- Транспортные потоки, двигающиеся по Солнечной Поляне, будут разделены по направлениям, - отметили в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города.

Кроме того, на перекрестке Солнечная Поляна-Павловский тракт изменится организация дорожного движения. Так, автомобилям, двигающимся от улицы Взлетной по крайней левой полосе, будет разрешено движение прямо и налево.

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к изменениям в дорожном движении и соблюдать требования дорожных знаков и светофорных объектов.

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