Найден подрядчик, который привезет в Барнаул «собянинские» трамваи

Возможно уже летом по Барнаулу поедут "собянинские" трамваи Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульские власти определились с подрядчиком, который доставит из Москвы трамваи.

Согласно информации на сайте Госзакупок, аукцион на доставку десяти старых трамваев выиграл индивидуальный предприниматель Максим Серебренников. Он готов привести вагоны почти за три миллиона рублей.

Всего же за право доставки боролись 12 компаний, до стадии отбора дошли всего пять. Начальная сумма контракта составляла свыше четырех миллионов рублей. Затем ООО «Транслайн» и ИП Максим Серебренников снизили издержки до 2,9 млн. В итоге предпочтение было отдано индивидуальному предпринимателю.

Он должен будет доставить трамваи за 45 со дня заключения контракта. Вагоны – это негабаритная техника и ее возможно доставить автомобильным транспортом. Для этого у бизнесмена должен быть в наличии специальный транспорт. В настоящее время контракт в стадии подписания.

Напомним, ранее предполагалось, что пять вагонов достанутся Барнаулу, а пять – Бийску. Не исключено, что ситуация могла поменяться, так как в наукограде минувшей зимой отмечались большие проблемы с электротранспортом.