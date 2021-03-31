Меньше 100 зараженных ковидом выявили на Алтае за сутки

С начала пандемии в регионе было зарегистрировано больше 47137 случаев заболевания Фото: Олег УКЛАДОВ

На утро 31 марта в Алтайском крае выявили 98 новых случаев заражения коронавирусом. Такого показателя не было с октября.

Как сообщили в краевом оперштабе, с начала пандемии в регионе было зарегистрировано больше 47137 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели уже 42198 человек, скончались 2694 больных: 1813 – именно из-за ковида, 881 – по иным причинам.

Сейчас в ковидных госпиталях края лечатся 1129 зараженных COVID-19 и 384 пациента с вирусной пневмонией. Известно, что 266 человек находятся в тяжелом состоянии, 89 из них подключены к ИВЛ.

На дому под наблюдением медиков находятся 9 человек, которые являются бессимптомными вирусоносителями, и 553 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией.

Обследовано на ковид в крае больше 1,3 млн человек. В день проводят по 3890 исследований.

Всего регион получил уже больше 124 тысяч комплектов вакцины против коронавируса. Первую прививку получили 24623 человека, обе – 64370 жителей края.

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