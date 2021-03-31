Магистры и преподаватели АлтГТУ прошли сертификацию в системе «Наносертифика – Кадры для инноваций»

Сертификация проводится на соответствие требованиям профессиональных стандартов, утвержденных в сфере наноиндустрии Фото: предоставлено пресс-службой

Представители Алтайского государственного технического университета им. И. И. Ползунова стали первыми в Алтайском крае, кто успешно прошел процедуру сертификации и независимой оценки квалификации в системе «Наносертифика – Кадры для инноваций».

Сертификация в системе «Наносертифика – Кадры для инноваций» проводится на соответствие требованиям профессиональных стандартов, утвержденных в сфере наноиндустрии, с целью адаптации выпускников вузов к профессиональной деятельности и обеспечения высокотехнологичных предприятий квалифицированными кадрами.

По словам ректора АлтГТУ Андрея Маркова, это позволит вузу обеспечить регион конкурентоспособными специалистами для высокотехнологичных секторов экономики «Независимая оценка квалификации специалистов вызвана необходимостью формирования кадровой инфраструктуры современных предприятий с учетом вызовов отечественной наноиндустрии, быстрым ростом инновационных технологий. Открытый реестр Национального агентства развития квалификаций – это база специалистов, конкурентоспособных в высокотехнологичных секторах экономики, – отмечает ректор АлтГТУ Андрей Марков.

7 магистров направления подготовки «Материаловедение и технологии материалов», проходящие обучение на кафедре современных специальных материалов, подтвердили свое соответствие требованиям профессионального стандарта производство волокнистых наноструктурированных композиционных материалов (зарегистрирован в Минюсте России 07.09.2015 № 540) по трудовой функции D/01.6 – Совершенствование технологии, механизация и автоматизация производственных процессов.

Подготовку магистров ведут научно-педагогические работники кафедры современных специальных материалов, 6 из которых также подтвердили свои квалификации от специалистов по проведению полного цикла испытаний продукции наноиндустрии (6 квалификационный уровень) и инженера-технолога производства волокнистых наноструктурированных композиционных материалов (7 квалификационный уровень) до руководителя производства волокнистых наноструктурированных композиционных материалов (7 квалификационный уровень).

Кроме того, по итогам процедуры независимой оценки квалификации АНО «Наносертифика» предложила аттестовать в качестве технического эксперта совета по профессиональным квалификациям в наноиндустрии по оценке квалификации начальника научного управления АлтГТУ Елену Ананьеву.

Справка

Система «Наносертифика – Кадры для инноваций» (РОСС RU.И1301.ОС01) создана по инициативе и при поддержке Фонда инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО на базе Автономной некоммерческой организации «Центр сертификации продукции и систем менеджмента в сфере наноиндустрии» (АНО «Наносертифика») с целью поддержки выпускников высших учебных заведений при переходе к профессиональной деятельности (реализуемая государственная политика по переходу к системе оценки профессиональных квалификаций (ФЗ № 238 «О независимой оценке квалификации«», вступил в силу с 1 января 2017 года)).