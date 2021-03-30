Новые пострадавшие от укусов клещей зарегистрированы в Республике Алтай

Сезон активности клещей уже открыт Фото: Олег УКЛАДОВ

Сезон активности клещей в Республике Алтай был открыт еще в середине марта. И вот в регионе отмечены новые случаи.

Первой пострадавшей стала туристка из Новосибирской области. Женщина решила не обращаться за помощью медиков в Республике, а поехала вместе с клещом домой. И вот накануне стало известно, что на Алтае зарегистрированы еще два случая. Таким образом, теперь точно можно считать, что это были не случайности – сезон активности клещей официально открыт.

Новыми пострадавшими стали дети: один ребенок из в Турочакского, другой из Шебалинского районов. Их родители уверяют, что они не выходили за пределы приусадебных участков.

- Оба ребенка вакцинированы против клещевого энцефалита, - добавляют в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Вместе с тем, подготовка к сезону клещевых инфекций уже началась. Она заключается не только в информировании, но и в акарицидной обработке мест массового посещения: баз отдыха, детских лагерей и площадок, скверов, парков, смотровых площадок горных перевалов, кладбищ и т.п.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Клещи на Алтае в 2021 году: что делать, если укусил клещ

Клещи на Алтае в 2021 году открыли сезон активности. Что делать, если укусил клещ? (подробнее)