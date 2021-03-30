Максим Наземцев: из фотографа-любителя во владельца фотостудии

Скриншот видео телеканала "Толк"
Фотограф и владелец фотостудии MN Studio Максим Наземцев рассказывает, как построил бизнес благодаря творческому взгляду на мир.
Первые шаги он начал делать еще с пятого класса, когда ему подарили фотоаппарат. В вузе начал с того, что снимал своих однокурсников:
"Я снимал своих однокурсников, делал какие-то групповые портреты, чтобы просто попытаться заработать на вспышку или на какой-то там очередной объектив".
Еще больше информации по поддержке малого и среднего бизнеса в Алтайском крае смотрите здесь https://www.alt.kp.ru/daily/business-v-litsah/.
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