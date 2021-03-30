Более 10 тысяч карт СВОЯ Россельхозбанка получили жители Алтая

С момента запуска карточного продукта Россельхозбанка СВОЯ карта в августе прошлого года и по март этого клиенты Алтайского регионального филиала РСХБ получили более 10 тысяч таких карт, из которых кредитных - 2,2 тысячи. При этом только в текущем году выдано более 2,3 тысячи карт СВОЯ, в том числе порядка 750 - кредитных. Всего в 2021 году Алтайский филиал банка выпустил почти 11 тысяч карт десяти различных тарифных планов.

«СВОЯ карта сразу стала основным, локомотивным карточным продуктом Россельхозбанка. Держатели карты могут быстрее и безопаснее пользоваться всеми преимуществами продуктов для физических лиц, в том числе с использованием системы дистанционного банковского обслуживания. СВОЯ карта полностью бесплатна для клиента, комиссия за обслуживание основной карты не предусмотрена. Карта может быть, как кредитной, так и дебетовой. По обоим типам карт предусмотрено начисление кэшбэка в виде бонусных баллов программы лояльности «Урожай», - отметил заместитель директора Алтайского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Татьяна Руденко.

Основным преимуществом СВОЕЙ карты является возможность выбора одной из двух опций - «Кэшбэк на все» и «Выбери свой кэшбэк». В рамках опции «Кэшбэк на все» на бонусный счет клиента возвращается до 4% от суммы покупок по карте. А при подключении опции «Выбери свой кэшбэк» клиент будет получать до 15% кэшбэка по всем операциям в одной из 20 категорий на выбор (театр и кино, рестораны, такси и прочие товары и услуги, АЗС, аптеки). Единовременно на одной карте может быть подключена только одна опция. При этом по СВОЕЙ карте предусмотрено бесплатное снятие наличных. Ознакомиться с подробной информацией можно на сайте банка на странице СВОЕЙ карты. Опции можно переподключать и изменять ежемесячно, комиссия за эти операции не предусмотрена.

СВОЯ карта может быть подключена к одной из трех платежных систем - Mastercard, Visa, МИР, также возможна привязка к платежным кошелькам - Ко-бейджинговые МИР-Unionpay и МИР-JCB.

Оформить карту можно в любом отделении регионального филиала Россельхозбанка, на официальном сайте или в Мобильном приложении РСХБ.

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