Барнаулец избил на улице иностранца

Мужчину осудили Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле мужчина избил гражданина Индии, которого увидел на улице. Жителя краевой столицы уже осудили за это преступления.

Как рассказала «Комсомольской Правде – Барнаул» помощник прокурора Железнодорожного района Барнаула Анастасия Карпова, мужчина был у дома на улице Молодежная и заметил там гражданина Индии. Житель краевой столицы пошел на конфликт и в итоге ударил иностранца ногами и руками

Полицейские возбудили уголовное дело по ст. 116 УК РФ – причинение телесных повреждений из хулиганских побуждений. Во время суда мужчина признал вину в полном объеме и раскаялся в содеянном.

– Суд признал его виновным и назначил наказание в виде исправительных работ сроком на 4 месяца с удержанием в доход государства 10 % заработной платы, – резюмировали в прокуратуре.

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