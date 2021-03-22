Жительница Заринского района пойдет под суд за смертельное ранение супруга

Одного удара ножом хватило, чтобы мужчина скончался Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае завершили расследование убийства 32-летнего жителя Заринского района. Обвинение в преступлении предъявили его гражданской жене, она все признала.

Как сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по алтайскому краю, 28-летняя женщина и её супруг отмечали в декабре прошлого года день рождения в компании знакомых и родных. Во время семейной вечеринки супруги начали ссориться и в один момент эмоции вышли из-под контроля.

- Разозлившись, женщина взяла кухонный нож и нанесла им один удар в грудь сожителя. От полученных телесных повреждений 32-летний мужчина скончался на месте происшествия, - отметили в следкоме.

Женщина полностью признала вину, но сказала, что не хотела убивать сожителя. Уголовное дело передали для рассмотрения в суд.