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Происшествия22 марта 2021 15:01

Жительница Заринского района пойдет под суд за смертельное ранение супруга

Одного удара ножом хватило, чтобы мужчина скончался
Анна ПеревощиковаАнна Перевощикова
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Одного удара ножом хватило, чтобы мужчина скончался

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае завершили расследование убийства 32-летнего жителя Заринского района. Обвинение в преступлении предъявили его гражданской жене, она все признала.

Как сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по алтайскому краю, 28-летняя женщина и её супруг отмечали в декабре прошлого года день рождения в компании знакомых и родных. Во время семейной вечеринки супруги начали ссориться и в один момент эмоции вышли из-под контроля.

- Разозлившись, женщина взяла кухонный нож и нанесла им один удар в грудь сожителя. От полученных телесных повреждений 32-летний мужчина скончался на месте происшествия, - отметили в следкоме.

Женщина полностью признала вину, но сказала, что не хотела убивать сожителя. Уголовное дело передали для рассмотрения в суд.

Криминал