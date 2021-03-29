СГК раскрыла данные по выбросам в атмосферу своих предприятий за последние 5 лет

Сибирская генерирующая компания опубликовала данные о выбросах своих ТЭЦ и ГРЭС в 2020 году и за последние 5 лет. В среднем в течение 5 лет происходило постепенное снижение выбросов предприятий, входящих в состав СГК.

С 2016 года выбросы СГК снижались ежегодно. Без учета новых предприятий в 2020 году произошло сокращение выбросов загрязняющих веществ относительно 2019 года на 11,7%, а за 5 лет — на 21,8%.

Уменьшение объема выбросов на предприятиях СГК произошло по всем группам загрязняющих веществ. Суммарные выбросы твердых веществ снизились в 2020 году на 15,5% к 2019 году, а по сравнению с 2016-м — на 27,3%. На 14,1% за 2020 год и на 23,5% за 5 лет сократились выбросы диоксида серы. Выбросы оксида углерода в 2020 году снизились на 10% по отношению к 2019 году и на 29,6% по отношению к 2016 году. Выделилось меньше и оксидов азота — на 5,8% и на 14% соответственно. Одним из основных факторов снижения объема выбросов стало уменьшение выработки предприятий и количества сжигаемого топлива.

На 25% за 5 лет снизились выбросы на предприятиях СГК в Алтайском крае.

Самое значительное сокращение выбросов за последние 5 лет произошло на предприятиях СГК в Красноярском крае. Там они снизились на 30% с 2016 по 2020 год. На ТЭЦ Абаканского филиала на 20,9% уменьшились объемы выбросов в 2020 году по сравнению с 2019-м и на 11,9% по сравнению с 2016-м. В Кузбассе выбросы вредных веществ за год сократились на 9,3%, а за 5 лет — на 20%, в Новосибирской области — на 2,7% и на 14,5% соответственно.

СГК продолжает реализовывать различные мероприятия, направленные на снижение объема выбросов как на собственных предприятиях, так и в целом в городах своего присутствия за счет замещения менее эффективных котельных. Уже достигнутый эффект от замещения котельных станциями СГК за прошедшие 5 лет — уменьшение выбросов загрязняющих веществ на 10 тысяч тонн в год. До 2025 года планируется добиться снижения еще на 20 тысяч тонн в год.