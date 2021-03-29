Барнаульский аэропорт с 1 апреля возобновляет международные рейсы

С 1 апреля из краевой столицы отправится первый международный чартерный рейс в курортный город Турции – Анталию. Фото: Олег УКЛАДОВ

С 1 апреля барнаульский аэропорт им. Германа Титова возобновляет международное авиасообщение. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

Обращение об открытии международных рейсов направил губернатор Алтайского края Виктором Томенко в адрес заместителя председателя Правительства РФ Татьяны Голиковой. В письме подчеркивается значимость возобновления авиасообщения в преддверии проведения второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. В Барнауле ожидаются прибытие большого количества гостей и зрителей из-за рубежа, поэтому необходимо открыть международное авиасообщение.

Так, уже с 1 апреля из краевой столицы отправится первый международный чартерный рейс в курортный город Турции – Анталию.

Напомним, ранее сообщалось, что авиакомпания «Аэрофлот» уже в этом году может покинуть Барнаул. Вместо нее на смену придет «Победа».