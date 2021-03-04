«Аэрофлот» может уйти из Барнаула

Вместо этого в Барнаул придет "Победа" Фото: Олег УКЛАДОВ

Авиакомпания «Аэрофлот» уже в этом году может покинуть Барнаул. Вместо нее на смену придет «Победа».

В планах компании прекратить полеты в 26 российских городов. Такие данные на основе системы бронирования билетов перевозчика публикует издание «Известия». Якобы полеты уже прекращены из девяти российских городов: Челябинска, Магнитогорска, Белгорода, Нижнего Новгорода, Астрахани, Воронежа, Нижнекамска (Набережных Челнов), Тюмени и Архангельска. Остальные 17 максимум продержатся до конца высокого сезона, то есть до августа. Среди тех самых городов есть и Барнаул.

Однако позже уже на запрос РБК в авиакомпании заверили, что полеты продолжатся.

- Делать такие выводы по данным собственного анализа системы бронирования несерьезно, — прокомментировали в «Аэрофлоте».

Однако вместе с тем, внятного ответа, почему с определенных дат невозможно купить билеты все же нет, хотя другие авиакомпании давно продают билеты на летний сезон.

К примеру, улететь «Аэрофлотом» из Барнаула в Москву или обратно в июле уже нельзя. Зато с этого же месяца на сайте «Победы» в продаже есть билеты в столицу Алтайского края и обратно в Москву. Стоимость базового тарифа составляет от 7499 в одну сторону. В этот пакет входит ручная кладь размером 36*30*27 см и все. Место в салоне будет назначено автоматически. «Выгодный» тариф, где можно взять с собой 20 кг багажа и выбрать место, стоит уже от 9449 рублей. Также есть возможность взять возвратный билет, но он будет дороже еще на 1300 рублей.

Вылет из Барнаула в 5.45 утра. Прилет в аэропорт Шереметьево в 6.25 местного времени. Обратно лайнер отправляется в 20.55, а приземляется в Барнауле в 5 утра следующих суток.

Напомним, ранее «Аэрофлот» озвучил стратегию развития до 2028 года. Авиакомпания намеревалась отдать часть своих российских рейсов «дочкам» - «России» и «Победе». Последняя, в частности, должна была получить 50 самолетов Boeing 737-800. Но процесс передачи может занять несколько лет. Это в том числе основывается на принципах «Победы» - «набить» салон пассажирами. Если стандартный «Боинг» этой комплектации вмещает 158 человек, то для формата перевозки «дочки» требуется уплотнить до 189 кресел. Также предстоит демонтировать кухни, так как лоукостер не кормит на борту.

Что же касается «Аэрофлота», то он намерен сконцентрироваться на дальнемагистральных направлениях. Это более прибыльный сегмент. Что же касается пассажиров, то массовых переход на лоукостеры, по прогнозам специалистов, может спровоцировать понижение стоимости билетов в эконом-классе, так как с приходом дешевых операторов остальным придется выставлять конкурентную цену. К слову, на сегодня из Барнаула в Москву также летает авиакомпания «Уральские авиалинии» и S7.

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