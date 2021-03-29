Молодой человек в Барнауле упал с 16-го этажа и оставался некоторое время в сознании

Молодого человека увезли на скорой. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле молодой человек выпал из окна на 16 этаже жилого дома. По словам очевидцев в паблике «Инцидент Барнаул», после падения мужчина еще оставался жив.

– Я оказывал ему помощь. Он сказал, что упал с 16 этажа. Сказал, что его зовут Кирилл . Его забрала скорая, дальше не знаю, что с ним произошло, – рассказал очевидец в паблике.

Сообщается, что инцидент произошел 28 марта около полудня по адресу Павловский тракт, 305. Судя по видео, человек действительно оставался в сознании и разговаривал. Пострадавшего забрала скорая. Позже в комментариях пользователи сообщили, что он умер в больнице.

Официальной информации о происшествии пока не поступало.

Напомним, ранее в Барнауле во время урагана женщина упала с моста и погибла. ЧП произошло на улице Кулагина возле остановки ТЭЦ-1 на пешеходном мосту через железнодорожные пути.