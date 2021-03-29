В банкоматах ВТБ можно переводить и конвертировать валюту между своими счетами

ВТБ продолжает расширять функционал своих банкоматов и запускает новый сервис переводов в разных валютах между своими счетами. Клиенты могут совершать валютно-обменные операции в любом из 15 тыс. устройствах банка. Операция займет не более 2 минут от момента авторизации до момента печати чека.

Для обмена валют или переводов между своими счетами в разных валютах клиенту необходимо иметь открытые счета в валютах совершения операции, либо открыть счет в мобильном приложении ВТБ Онлайн, интернет-банке или личном кабинете на АТМ в разделе «Счета и карты». Для совершения перевода необходимо зайти в раздел «Мои продукты и переводы» и затем перейти в пункт меню «Обмен валют» или «Между своими счетами». Операция займет не более 2 минут от момента авторизации до момента печати чека. Для клиентов пакета услуг «Прайм» и «Привилегия» действуют льготные курсы обмена валюты.

В настоящее время клиентам доступны 12 валют и 144 валютные пары: доллар США, Евро, фунт стерлингов, швейцарский франк, армянский драм, китайский юань, иена, казахский тенге, норвежская крона, шведская крона, турецкая лира, азербайджанский манат.

«Банкоматы ежедневно используются нашими клиентами не только для снятия и внесения наличных, но также и для проведения различных операций – оплаты госуслуг, мобильной связи и интернета, коммунальных платежей, совершения переводов себе и своим близким и прочие. Поэтому ВТБ активно расширяет функционал своих устройств, добавляя новую функциональность из других каналов обслуживания клиентов. Недавно мы внедрили уникальный сервис снятия наличных без использования карты по QR-коду», - отметил Сергей Панюшкин, начальник управления «Устройства самообслуживания» ВТБ.

Новый сервис дополняет уже имеющуюся на устройствах самообслуживания функциональность по переводам между своими счетами. В настоящее время в банкоматах клиентам доступны переводы по номеру телефона внутри банка и внешним клиентам через платежные системы Visa и Mastercard, переводы на счет клиента ВТБ и с карты на карту.