В Барнауле прошла акция против внедрения цифровой среды в школах

Это уже третье мероприятие такого рода в краевой столице. Фото: Олег УКЛАДОВ

27 марта в Барнауле прошла согласованная акция против внедрения цифровой образовательной среды (ЦОС) в школах России. Об этом «Толку» сообщили организаторы акции.

Это уже третье мероприятие такого рода в краевой столице. Акция прошла рядом с кинотеатром «Мир». В пикете приняли участие больше десяти человек. Мероприятие провела общественная организация «Наше право» с привлечением родительской общественности.

Участники считают, что внедрение ЦОС негативно скажется на качестве школьного образования. Они держали транспаранты с надписями «Жесткий контроль над детьми – родители против», «ЦОС – уничтожение образования и вред здоровью детей», «России – традиционное образование» и др.

Напомним, ранее противники ЦОС также собирались у кинотеатра «Мир» в Барнауле. Тогда активистов не остановил даже 40-градусный мороз.