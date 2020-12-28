Противники дистанта собрались у кинотеатра «Мир» в Барнауле и даже 40-градусный мороз их не остановил. Пикет прошел в воскресенье, 27 декабря.Об этом сообщает телеграм-канал «Алтайские крайности».Среди лозунгов на плакатах «ЦОС – эксперимент над нашими детьми», «ЦОС - это вытеснение традиционного образования», «Качественное очное образование – наш выбор».Сейчас в школах образовательный процесс идет в очном формате, а дистант был вынужденной мерой в связи с коронавирусом. Многие родители опасаются, что ковид лишь повод для того, чтобы обкатать и закрепить систему. Минобр да и сами школы рапортуют о готовности, но в реальности не у всех детей дома есть даже нормальный интернет, не говоря уже о компьютерах, оборудованных мест для занятий и прочего.Это не первая акция против дистанта в Барнауле. Ранее в городе состоялся автопробег против дистанта в школах.