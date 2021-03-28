Фото: Змеиногорский вестник

В Змеиногорске пробивают тоннели в снегу, чтобы жители могли проехать в центр города. Город за зиму завалило снегом. Сейчас, когда началось активное снеготаяние, расчищают дорогу, чтобы жители могли беспрепятственно по ней проезжали.

По данным издания, работы ведутся по улицам С.Лазо, Уральская, Дальняя и других в этом микрорайоне.

- Работы проходят непросто: снег с водой плохо поддается, - пишет издание.

Тем временем, в Алтайском крае началась первая волна паводка. Талой водой начало подтапливать отдельные приусадебные участки. Например, в селе Усть-Таловка некоторые жители жалуются, что вода зашла в дома.