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Происшествия27 марта 2021 13:30

В Барнауле легковушка сбила светофор рядом с лыжной базой

О пострадавших не сообщается
Константин Санталов
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О пострадавших не сообщается

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле в субботу, 27 марта, автомобиль “Нива” сбил светофор. Об этом сообщают очевидцы в группе ”Инцидент Барнаул”.

ДТП произошло на Змеиногорском тракте, рядом с лыжной базой "Динамо" Водитель автомобиля “Нива” снес светофорный столб, который упал на проезжую часть.

– Движение по правой полосе заблокировано. На месте происшествия работают сотрудники ДПС, – пишут горожане.

О пострадавших не сообщается.

Напомним, 23 марта в Алтайском крае произошло ДТП с участием автомобилей Honda CR-V и МАЗа. В аварии погиб один человек.

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