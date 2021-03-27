В Барнауле легковушка сбила светофор рядом с лыжной базой

О пострадавших не сообщается Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле в субботу, 27 марта, автомобиль “Нива” сбил светофор. Об этом сообщают очевидцы в группе ”Инцидент Барнаул”.

ДТП произошло на Змеиногорском тракте, рядом с лыжной базой "Динамо" Водитель автомобиля “Нива” снес светофорный столб, который упал на проезжую часть.

– Движение по правой полосе заблокировано. На месте происшествия работают сотрудники ДПС, – пишут горожане.

О пострадавших не сообщается.

Напомним, 23 марта в Алтайском крае произошло ДТП с участием автомобилей Honda CR-V и МАЗа. В аварии погиб один человек.