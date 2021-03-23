Водитель иномарки погиб в лобовом ДТП с грузовиком в Алтайском крае

ДТП произошло в 8:20 часов в Топчихинском районе
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Алтайском крае утром 23 марта произошло ДТП с участием автомобилей Honda CR-V и МАЗа. В аварии погиб один человек, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП произошло в 8:20 часов в Топчихинском районе, на 79 километре дороги А-322. Предварительно установлено, что 59-летний водитель Honda CR-V двигался со стороны Барнаула в направлении Алейска, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там иномарка столкнулась с МАЗом с прицепом. За рулем грузовика был 51-летний мужчина.
В результате ДТП водитель автомобиля Honda CR-V скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.
– В настоящее время на месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и выясняют все обстоятельства произошедшего, – резюмировали в ведомстве.
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