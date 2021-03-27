Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 27 марта 2021 года составило 2648

За сутки умерли 14 человек с COVID-19 Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае по состоянию на 27 марта скончались 2648 человек с коронавирусом, в том числе 1774 случая от COVID-19, 874 случаев – иные причины смерти.

По данным оперштаба края, за минувшие сутки умерли 14 человек с коронаврусом. Все они скончались из-за COVID-19.

Количество зараженных коронавирусом также растет, в крае их уже 46729, в том числе 3215 детей.

Из общего числа заболевших 463 случаев – завозные, в том числе 191– из-за рубежа; 28293 случая – по контакту с ранее заболевшими. Из 46729 заболевших: 12337 – у больных внебольничной пневмонией, 26689 – у заболевших ОРВИ, в 7703 случаях – бессимптомное течение.

Напомним, выздоровевших также становится больше с каждым днем. Их уже 41790 человек, из них за прошедшие сутки вылечились 120 пациентов.

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