Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 27 марта 2021 года составило 46729

Выздоровевших также стало больше Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае по данным на 27 марта 2021 года выросло на 109 человек и составило 46729 случаев инфицирования, в том числе 3215 детей, сообщает оперштаб региона.

Новые случаи инфицирования COVID-19 за минувшие сутки зафиксировали в следующих городах и районах Алтайского края: Барнаул – 29, Рубцовск – 12, Бийск – 11, Шипуновский район – 6, Яровое, Поспелихинский район – по 5 заболеших, Камень-на-Оби, Новоалтайск – по 4 заболевших, Славгород, Бийский, Егорьевский, Калманский, Кулундинский, Павловский, Первомайский, Родинский, Топчихинский, Усть-Пристанский район – по 2 заболевших, Алейск, Заринск, Благовещенский, Волчихинский, Ключевский, Крутихинский, Мамонтовский, Новичихинский, Романовский, Солтонский, Табунский, Целинный, Шелаболихинский районы – по 1 заболевшему.

На лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденным коронавирусом – 1221 человек. Кроме того, 393 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. Количество тяжелобольных – 287, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 89.

Число выздоровевших в Алтайском крае за минувшие сутки увеличилось на 120 человек. Всего вылечившихся – 41790.

Всего в крае на коронавирус обследовали более 1,2 млн человек. Количество тестирований с учетом повторных исследований – 4608 за минувшие сутки.

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