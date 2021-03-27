Губернатор Томенко завел аккаунты в «Одноклассниках» и «ВКонтакте»

Губернатор написал пост о посещении премьеры спектакля «Жар и холод, или Идея господина Дома» Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко завел личные страницы в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Ранее у главы Алтайского края уже была страница в Instagram, а теперь связаться с губернатором можно будет и в других соцсетях.

– Все посты здесь - под моей редакцией, но помогать их создавать мне будут коллеги из правительства региона. Отвечать самому нет никакой возможности, просто времени на это нет. Это будут, как и прежде, делать ведомства или органы власти на местах. Я, конечно, тоже буду заходить сюда регулярно и внимательно читать все ваши сообщения. Добавляйтесь, будем дружить аккаунтами, – сообщил Виктор Томенко на своей странице «ВКонтакте».

Там же губернатор написал пост о посещении премьеры спектакля «Жар и холод, или Идея господина Дома» в Алтайском краевом театре драмы имени Василия Шукшина. Эту постановку вместе с ним посмотрел и актер Константин Хабенский. Подробнее об этом спектакле и других премьерах можно прочитать здесь.

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