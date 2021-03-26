Жители Алтайского края заразились после вакцинации от коронавируса

Всего в 2021 году в Алтайском крае планируют поставить 1,1 млн прививок от коронавируса. Фото: Олег УКЛАДОВ

Несколько жителей региона заразились коронавирусом, несмотря на прививку от ковида. Об этом рассказал главный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко. Специалист уверяет, что это произошло среди тех, кто находился в процессе иммунизации, то есть, поставил только один компонент из двух.

- Можно сказать, что эта ситуация в какой-то мере прогнозируемая. Здесь можно провести аналогию с вакцинацией против гриппа. Когда мы ставим прививку, то говорим, что она гарантированно защищает только от тяжёлой формы заболевания, от риска гибели от инфекции. При этом вероятность, что болезнь разовьётся в лёгкой форме, существует, – цитирует слова медика портал Амик.

Подобные случаи заражения выявляют и в других регионах, но их очень мало. Всего в 2021 году в Алтайском крае планируют поставить 1,1 млн прививок от коронавируса.